Son Dakika Haberleri: Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi

Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi

58 dakika önce

İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi, System.String[]
İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:03 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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