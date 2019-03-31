Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi
58 dakika önce
İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
İstihdam Seferberliği kapsamında BTSO tarafından İŞKUR
işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yaklaşık 1 ayda 29 ayrı sanayi ve ticaret bölgesini ziyaret ederek istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:03
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