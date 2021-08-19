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Bursa istihdamdan vazgeçmedi - Son Dakika

Bursa istihdamdan vazgeçmedi

19.08.2021 10:55
Bursa istihdamdan vazgeçmedi, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibariyle sona eren işten çıkarma yasağı sonrası Bursa'da istihdamın 30 bin artış gösterdiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibariyle sona eren işten çıkarma yasağı sonrası Bursa'da istihdamın 30 bin artış gösterdiğini söyledi. Bu dönemde Türkiye genelinde sigortalı çalışan sayısında da 200 bin kişilik artış yaşandığını kaydeden Yılmaz, "Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri'ne ev sahipliği yaptı. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın yanı sıra Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği Başkanı Fatih Arslan ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandeminin birçok sektörde yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde işletmeleri ve çalışanları koruyan düzenlemelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. BTSO olarak salgın döneminde ilgili bakanlıklar ve TOBB nezdinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Burkay, "Pandeminin ilk günlerinde Odamızın liderliğinde 90'ı aşkın sivil toplum kuruluşumuzla istihdamı korumak adına ortak bildiri yayınlayan ilk şehirlerden biri olduk. Yeni normalleşme sürecinin de ilave düzenlemelerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında; KDV ve SGK prim ödemelerinin ertelenmesi firmalarımıza rahat bir nefes aldırmıştır. Bununla birlikte Odamızın talepleri doğrultusunda SGK ile özel hastaneler arasında yapılan sözleşme gereği uygulanan sağlık uygulama tebliği rakamları yıllık enflasyon oranında güncellenmiştir. Kamuya olan mali borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı 7326 sayılı Kanunu da iş dünyamız adına oldukça önemli buluyoruz. Tüm bu destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmanın ilk toplantısını Bursa'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde bu toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Pandemi döneminde ilk olarak 7256 sayılı yapılandırmayı düzenlemiştik. Bu kapsamdaki müracaatlara baktığımızda kriz dönemini de göz önünde bulundurursak gerçekten iyi bir başarı elde ettik. Kurumun 202 milyar liralık alacağını yapılandırdık. 2 milyon 250 bin civarı vatandaşımız yapılandırmaya müracaat etti. 7326 sayılı yapılandırmada da aynı başarıyı bekliyoruz. Bu yapılandırma kanunu kapsamındaki düzenlenmelerle zor bir dönemden geçen iş dünyamızın yanında olarak sıkıntılarını bir miktar azaltmayı ve bu dönemi atlatmayı sağlamalarını hedefliyoruz" dedi.

SGK olarak pandemi döneminde ciddi önlemler aldıklarını belirten Yılmaz, "Bu dönemde yaklaşık 44 milyar liralık bir prim ertelemesi gerçekleştirdik. Pandemi tedavisi için sağlık uygulama tebliğinde düzenleme yaparak, her bir pandemi hastası için 660 TL tedavi gideri ilave ek ödeme düzenledik. Yoğun bakım ödeme ücretlerini 2 katına çıkardık ve sağlık ödeme kapsamına aldık. Kronik hastalığı bulunan hastalarımızın ilaçlarının reçete ve raporları bitse dahi temin edebilmeleri için düzenlemeler hayata geçirdik. Bu noktada Genel Sağlık Sistemimizin güçlülüğünü bir kez daha görmüş olduk. Genel Sağlık Sigortası sistemini anlattığımızda kimse inanamıyor. Bugün baktığınızda nüfusumuzun yüzde 99,5'u bu kapsamdadır. Bugün sağlığa erişemeyen hiçbir vatandaşımız söz konusu değildir. Pandemi döneminde bunun faydalarını hep beraber gördük" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde dört ayrı teşvik uygulaması düzenlediklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının işverenlere önemli katkılar sağladığını kaydetti. Yılmaz, "Bugün itibari ile 26 teşvik uygulaması söz konusu. Hali hazırda 19 teşvikimiz uygulanmaya devam etmekte. Bildiğiniz üzere geçen ay yapılan düzenleme ile asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 26 teşvik ile bugüne kadar istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmış ve aktarmaya devam etmektedir" dedi.

Temmuz ayı itibariyle sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, "Bunun sonuçlarını merak ediyorduk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var. Dolayısı ile herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil. Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Gerek devlet, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse de odalarımız olarak tüm unsurları ile güçlü bir Türkiye yolunda her daim çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, iş dünyasının çok büyük sıkıntılar çektiği pandemi döneminde bu yasaya ihtiyaç olduğunu belirterek, yapılandırmanın başarıyla uygulandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ve İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik 7326 Sayılı Kanun kapsamında iş dünyasının merak ettiği konuları cevaplandırdı. - BURSA

Bursa istihdamdan vazgeçmedi
Bursa istihdamdan vazgeçmedi
Bursa istihdamdan vazgeçmedi
Bursa istihdamdan vazgeçmedi

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsmail Yılmaz, Pandemi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa istihdamdan vazgeçmedi - Son Dakika Ekonomi


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