Bursa İstiklal Marşı'nı Okuyana Börek Bedava
20 dakika önce
Bursa'da 55 yıldır pastacılıkla uğraşan Mustafa Tuğrul'un isteğiyle oğlu Murat Tuğrul tarafından başlatılan kampanya ile İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşteriler, ücretsiz börek alıyor.
Bursa
'da 55 yıldır pastacılıkla uğraşan Mustafa Tuğrul
'un isteğiyle oğlu Murat Tuğrul
tarafından başlatılan kampanya ile İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşteriler, ücretsiz börek alıyor. İşletmenin başlattığı kampanyaya karşılık vermek isteyen bazı öğrenciler de işletmeye bayrak hediye ediyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya hakkında konuşan işletme sahibi Murat Tuğrul, İstiklal Marşı'nı okumasını bilen bizim böreğimizi bedava yiyebilir dedi.
Bursa'da 25 yıldır pastane işleten Murat Tuğrul, babasının isteği üzerine başlattığı kampanya ile dükkanında İstiklal Marşı okuyana bedava börek veriyor. Babasından öğrendiği mesleğini 25 yıldır sürdüren Tuğrul, hem baba mesleğini hem de babasının 'İstiklal Marşı' sevgisini devraldığını söylüyor. Genç
neslin 'İstiklal Marşı'nı öğrenmesi ve önemini anlamasını sağlama için böyle bir kampanya başlattıklarını söyleyen Tuğrul, Biz İstiklal Marşını babamızdan öğrendik. Bu projeyi de babamızın isteğiyle başlattık. İstiklal Marşı'nı okuyan müşterilerimize bir porsiyon börek ikram ediyoruz. İnsanımız İstiklal Marşı'na çok önem veriyor. Çok yoğun ilgi var. Biz sadece genç nesil gelir zannediyorduk ancak yaşlı teyzelerimiz ve amcalarımız da ilgi gösteriyor. Biz bu projeye olan ilgiden çok memnunuz. İstiklal Marşı'nı okumayı bilen bizim böreğimizi bedava yiyebilir ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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