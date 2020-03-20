BURSA İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alevli destek - Son Dakika

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BURSA İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alevli destek
6 saat önce
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alevli destekBURSA'nın İnegöl ilçesinde, itfaiye ekipleri koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için yere alevlerle 112 yazarak alkış tuttu.
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alevli destek
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, itfaiye ekipleri koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için yere alevlerle 112 yazarak alkış tuttu.
Koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar balkonlarda alkış tutarken İnegöllü itfaiyeciler de saat 21.00'de istasyon önünde 112 yazısı yakarak sağlıkçılar için alkış desteğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:41 Kaynak: DHA
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