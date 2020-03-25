Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza - Son Dakika

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

12 dakika önce

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza Yaya 30 metre savrularak feci şekilde öldü İzmir mevkisine giden sürücü lüks otomobiliyle yolun karşısına geçen yayaya çarptı.

Bursa-İzmir- İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

Yaya 30 metre savrularak feci şekilde öldü

İzmir mevkisine giden sürücü lüks otomobiliyle yolun karşısına geçen yayaya çarptı. 1 ölü

BURSA - Kaza, saat 22.00 sıralarında İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda İzmir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 HU 334 plakalı hafif ticari araçla İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Cahit Baydu (50), çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü bir tıra yakıt vermek için ilçenin Çağlayan mevkisinde durdu. Yakıtı yolun diğer yönündeki tırın sürücüsüne vermek için yolun karşısına geçmek isteyen Cihat Baydu'ya E.G. idaresindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı. Baydu, çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Baydu'nun cansız bedeni savcının incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

İstanbul, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

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