Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika

Karayolları ekipleri de kar küreme araçlarıyla güzergahı ulaşıma açık tutarak, tuzlama çalışması yapıyor.

Kayganlaşan yolda meydana gelen hasarlı kazalar, ulaşımı aksatıyor. Bu nedenle bazen kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

Yolun özellikle Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi mevkisinde kar ile buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bursa- İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar oluyor.

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