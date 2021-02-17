Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika

Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

17.02.2021 14:39
Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor, System.String[]

Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar oluyor.

Bursa- İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar oluyor.

Yolun özellikle Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi mevkisinde kar ile buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kayganlaşan yolda meydana gelen hasarlı kazalar, ulaşımı aksatıyor. Bu nedenle bazen kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

Yolda önlem alan trafik ekipleri, kazaların yaşandığı yerlerde çalışma yaparak aksamaları gidermeye çalışıyor.

Karayolları ekipleri de kar küreme araçlarıyla güzergahı ulaşıma açık tutarak, tuzlama çalışması yapıyor.

Karacabey, İzmir, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika


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