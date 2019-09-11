Bursa- İzmir Karayolu'nda dehşet veren kaza kamerada

Kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı kamyon takla attı otomobil bariyerlere saplandı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kavşaktan karşı yola geçiş yapmak isteyen otomobille, ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon çarpıştı. Demir plaka yüklü kamyon takla atarken çarptığı otomobil ise bariyerlere saplandı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza Karacabey ilçesi Bursa-İzmir Karayolu Bakırköy Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kavşak üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 26 TE 365 plakalı otomobil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada İzmir istikametinden Bursa istikametine seyreden 16 PO 213 plakalı kamyon hızını düşüremeyip yoluna devam edince otomobil ile çarpıştı. Kasasında sunta plaka yüklü kamyon yan yatıp takla atarken çarptığı otomobil ise savrularak demir bariyerlere saplandı. Can pazarının kurulduğu kazada, otomobil içerisinde yaralanan 3 kişiyi dışarıya çevredeki vatandaşlar çıkardı. Takla atıp ters duran kamyonun sürücüsü ise kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ambulanslarıyla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan dehşete düşüren kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği, hız kesmeyen kamyon ile çarpışarak savrulduğu sunta plaka yüklü kamyonun ise direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı görülüyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.