Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı - Son Dakika

Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

17.01.2021 15:23

Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı Bursa-İzmir otobanı bağlantı noktası yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile trafiğe kapandı.

Bursa- İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

BURSA - Bursa-İzmir otobanı bağlantı noktası yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile trafiğe kapandı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa - İzmir otobanı Mudanya Kavşağı'nda yoğun yağış ve buzlanmadan kaynaklı araç trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoban girişinde polis ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Mudanya Kavşağı'ndan Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar da yolda kaldı. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı ile yollar kısa sürede buz pistine döndü. Bazı vatandaşlar ve polisler yolda kalan araçları ittirerek kenara çekmeye çalıştı. 1 saatten beri yolda kalan kamyon ve tır şoförleri trafiği otomobillerin kilitlediğini iddia etti. 2 günden beri yolda olduğunu belirten bir şoför, "Bir an önce yolların açılmasını bekliyoruz. İki gündür yoldayız. Kar birden bastırınca burada kaldık" diye konuştu.

Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı
Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı
Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı
Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

Mudanya, İzmir, Bursa, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular
Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu         
15:40
Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi         
15:34
Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek         
14:54
Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı         
13:30
Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü         
13:12
Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu         
12:58
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı         
10:46
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 15:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei