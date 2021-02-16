YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN BURSA-İZMİR OTOYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN BURSA-İZMİR OTOYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

16.02.2021 15:23
YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN BURSA-İZMİR OTOYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa-İzmir otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (2)BURSA-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Bursa- İzmir otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (2)

BURSA-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Balıkesir, Bursa, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN BURSA-İZMİR OTOYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN BURSA-İZMİR OTOYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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