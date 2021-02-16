Bursa- İzmir otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (2)
BURSA-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.
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Son Dakika › Güncel › YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN BURSA-İZMİR OTOYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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