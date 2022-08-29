Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç alev alev yandı

29.08.2022 10:43
Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa-İzmir yolunda giden hafif ticari araç bir anda alev alev yanmaya başladı.

Bursa- İzmir yolunda giden hafif ticari araç bir anda alev alev yanmaya başladı. İlk müdahaleyi araç sahibi ve çevredekiler yaparken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bursa-İzmir yolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giden hafif ticari bir araç motor kısmından aniden alev almaya başladı. Alevler kısa sürede aracı kaplarken ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevredeki diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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İzmir'e Disk Atmada 2 Altın Madalya İzmir'e Disk Atmada 2 Altın Madalya Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda
Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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