Yangın, Bursa-İzmir yolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giden hafif ticari bir araç motor kısmından aniden alev almaya başladı. Alevler kısa sürede aracı kaplarken ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevredeki diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

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