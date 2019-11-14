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Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu
7 saat önce
İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)
JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA)
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