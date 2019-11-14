Son Dakika Haberleri: Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu
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Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu

7 saat önce

İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.

İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)

JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA)

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Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu

Hasan Huseyin, İznik Gölü, Jandarma, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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