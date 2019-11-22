Son Dakika Haberleri: Bursa iznik gölü'nde vinç battı
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Bursa iznik gölü'nde vinç battı

6 saat önce

İznik Gölü'nde vinç battıSuların çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

İznik Gölü'nde vinç battı

Suların çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

İznik Gölü'nde balıkçıların, barınak olarak kullandığı bölgeye girişte sorun yaşaması üzerine Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait vinç, bu sabah temizlik çalışması yapmaya başladı. Ancak vinç, göl içerisindeki yumuşak tabana denk gelince battı. Bölgede bulunan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa'da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.

Bursa iznik gölü'nde vinç battı

Devlet Su İşleri, İznik Gölü, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:38 Kaynak: DHA
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