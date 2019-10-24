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Bursa 'iznik gölü'ndeki çekilme mevsimsel'

10 dakika önce

Bursa 'İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel'Bursa'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi.

Bursa 'İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel'

Bursa'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki 25 metre çekilmenin mevsimsel olduğunu ve her yıl yaşandığını belirtti. 20 yıldır gölde balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Konur Genç, "Daha önceki yıllarda da gölümüzde bu tür çekilmeler oluşmaktaydı. Fakat bu bu sene kuraklık nedeniyle az seviyede çekilme var. Fakat korkulacak bir şey yok. Kış aylarında yağışlarla birlikte eski seviyeye gelecek. Yağışlar çok olursa eski seviyeyi bile geçebilirö dedi. İznik'te turizm işletmesi bulunan Ali Karaman ise, 'Bu gölde 25 yıldır tekne turu yapıyorum. Havanın yağışlı gitmeme nedeni ve buharlaşma sonucu çekilme olduğu görülmektedir. Yağmur yağdığı takdirde eski seviyeye ulaşacaktır" dedi.

Bursa 'iznik gölü'ndeki çekilme mevsimsel'

İznik Gölü, Bursa, Konur, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
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