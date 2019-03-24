Son Dakika Haberleri: Bursa İznik'in Tarihi Dokusunu Bez Çantalara İşliyor

Bursa İznik'in Tarihi Dokusunu Bez Çantalara İşliyor

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi İstanbul kapı restorasyon çalışmalarında görev yapan ve çalışmalar bitince işsiz kalan Arkeolog Mehmet Akçınar, geçimini bez çanta satarak sağlıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi İstanbul kapı restorasyon çalışmalarında görev yapan ve çalışmalar bitince işsiz kalan Arkeolog Mehmet Akçınar, geçimini bez çanta satarak sağlıyor. Akçınar, İznik'in tarihi figürlerini bez çantalara işliyor.Daha önce İznik'in çeşitli restorasyon çalışmalarına görev alan Arkeolog Mehmet Akçınar, son olarak İstanbul Kapı restorasyon çalışmasının bitmesiyle birlikte işsiz kaldı. Bunun üzerine hobisini fırsata çeviren Akçınar, bez çantaların üzerine İznik'in tarihi figürlerini işleyerek satışını yapmaya başladı. Kılıçaslan Caddesi'nde bulunan Milli İrade Meydanı'nda stant kuran genç arkeolog, gösterilen ilgiden ise oldukça memnun olduğunu kaydetti. Tasarım bez çantaları yaptığını belirten Akçınar, 'İznik'in tarihi yönüne dikkat çekmek istiyoruz. Aslında çalışmamın temelinde Osmanlı öncesindeki İznik de yatıyor. Bizans ve Roma dönemine ait yapıları ve görselleri tasarım olarak çantalara işliyoruz. Özellikle bu, turistler tarafından yoğun ilgi görüyorö ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

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