Son Dakika Haberleri: Bursa İznik'te Bir Köpek Otomobil Lastiği ile Birlikte Yakılmış Halde Bulundu

Bursa İznik'te Bir Köpek Otomobil Lastiği ile Birlikte Yakılmış Halde Bulundu

13 dakika önce

İznik'te bir köpek otomobil lastiği ile birlikte yakılmış halde bulunduBursa'da bir köpek, sahil kenarında üzerine tekerlek parçalarıyla birlikte yakılmış olarak bulundu.

İznik'te bir köpek otomobil lastiği ile birlikte yakılmış halde bulundu

Bursa'da bir köpek, sahil kenarında üzerine tekerlek parçalarıyla birlikte yakılmış olarak bulundu.

Bursa'da İznik-Yenişehir yolu üzerindeki Derbert mevkiinde İzinik gölü kenarında yakılmış ölü bir köpek bulundu. Köpek tamamen yanmış halde bulundu. Köpeğin üzerin otomobil tekerleği konularak yakıldığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve çevreciler ise olaya tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:27 Kaynak: DHA

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