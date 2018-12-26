Bursa İznik'te Bir Köpek Otomobil Lastiği ile Birlikte Yakılmış Halde Bulundu
13 dakika önce
İznik'te bir köpek otomobil lastiği ile birlikte yakılmış halde bulunduBursa'da bir köpek, sahil kenarında üzerine tekerlek parçalarıyla birlikte yakılmış olarak bulundu.
İznik'te bir köpek otomobil lastiği ile birlikte yakılmış halde bulundu
Bursa'da bir köpek, sahil kenarında üzerine tekerlek parçalarıyla birlikte yakılmış olarak bulundu.
Bursa'da İznik-Yenişehir yolu üzerindeki Derbert mevkiinde İzinik gölü kenarında yakılmış ölü bir köpek bulundu. Köpek tamamen yanmış halde bulundu. Köpeğin üzerin otomobil tekerleği konularak yakıldığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve çevreciler ise olaya tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:27 Kaynak: DHA
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