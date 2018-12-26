Bursa İznik'te Bu Kez de Duraklara Saldırdılar
2 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde daha önce bankların yakılmasının ardından şimdi de duraklara saldırıldı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde daha önce bankların yakılmasının ardından şimdi de duraklara saldırıldı. Belediye Başkanı Osman Sargın
isyan ederek, Bu işin takipçisiyiz, bunlar kimse bulunup cezalandırılmasını istiyoruz dedi.
İznik ilçesindeki göl kenarına belediye tarafından 20 milyon TL harcanarak yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmıştı. Bugün ise kimliği belirsiz kişi veya kişiler yeni yapılan otobüs bekleme duraklarını adeta tuz buz ettiler. İznik sahilinde turizm işletmesi bulunan Ali Karaman
, Kamu malını vatandaşın malını böyle bir kaç serseri gelip kırdılar. Bu durak sizin babanızın vergileri ile yapılmış. Yağmurlu
havada ıslanma üşüme diye bu durağı yaptılar. Geçen haftada bankları yaktılar. Buraya güvenlik kamerası şart diye konuştu.
BAŞKAN SARGIN İSYAN ETTİ
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise, Bu saldırıları kim yapıyor ise bu işin ciddi anlamda takipçisiyiz emniyet ekiplerimiz soruşturma başlattı. Bunlar kimse cezalandırılacak ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:29 Kaynak: DHA
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