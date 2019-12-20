Bursa iznik'te hırsızlar, kahveleri soydu - Son Dakika

İznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

Bursa'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu. 3 kahveden televizyon, birinden de para çalan hırsızlar, jandarma tarafından aranıyor.

İznik'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'üne gece yarısı kimliği belirsiz hırsızlar girdi. Sabah kahvelerini açtıklarında soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri jandarmayı aradı. Yapılan incelemede 3 kahveden televizyon, birinden para çalındığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, kahvelerin kapılarının levye ile açıldığını tespit etti. Mahalledeki MOBESE kameralarının kayıt yapmadığı ortaya çıkarken, işletmeciler duruma tepki gösterdi. Jandarma hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.