Bursa iznik'te hırsızlar, kahveleri soydu - Son Dakika
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Bursa iznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

6 saat önce

İznik'te hırsızlar, kahveleri soyduBursa'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu.

İznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

Bursa'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu. 3 kahveden televizyon, birinden de para çalan hırsızlar, jandarma tarafından aranıyor.

İznik'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'üne gece yarısı kimliği belirsiz hırsızlar girdi. Sabah kahvelerini açtıklarında soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri jandarmayı aradı. Yapılan incelemede 3 kahveden televizyon, birinden para çalındığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, kahvelerin kapılarının levye ile açıldığını tespit etti. Mahalledeki MOBESE kameralarının kayıt yapmadığı ortaya çıkarken, işletmeciler duruma tepki gösterdi. Jandarma hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa iznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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