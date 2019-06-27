Son Dakika Haberleri: BURSA İZNİK'TE KAYIP MADALYANIN SAHİBİ BULUNDU
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BURSA İZNİK'TE KAYIP MADALYANIN SAHİBİ BULUNDU

49 dakika önce

İZNİK'te çini sanatçısı Minel Yılmaz (25)'ın dükkanının önünde 20 gün önce bulduğu madalyanın sahibi bulundu.

İZNİK'te çini sanatçısı Minel Yılmaz (25)'ın dükkanının önünde 20 gün önce bulduğu madalyanın sahibi bulundu. 20 gündür madalyanın sahibine ulaşmaya çalışan sanatçı Minel Yılmaz'a müjdeli haber geldi ve İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yöneticiler Gazi Halil Çetin adına madalyayı Çini Sanatçısı Minel Yılmaz'dan teslim aldı.
Bursa'nın İznik İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz(25), yaklaşık 20 gün önce dükkanının önünde bir madalya buldu. Sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, İstiklal Madalyası'nın sahibine dair hiçbir sonuca ulaşamadı. Daha sonra olay basına yansıdı.
GENELKURMAY'IN ONUR MADALYASI ÇIKTI
Haberi gazete gören İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yöneticileri yaptığı araştırmada madalyanın Gazi Halil Çetin olduğun tespit ederek,onun adına madalyayı Çini Sanatçısı Minel Yılmaz'dan teslim aldı.
İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, 'Minel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda hayatta olan üyemiz Halil Çetin'e ait olan Genelkurmay'ın onur madalyasıdır bu. Daha evvelde böyle bir madalyamız kayboldu ve geri gelmedi. Bunun sarı olması altın değerinde olduğunu sanıyorlar ve bulanlar geri getirmiyorö dedi.
BURSA İZNİK'TE KAYIP MADALYANIN SAHİBİ BULUNDU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:08 Kaynak: DHA
Halil Çetin, İbrahim Eroğlu, Bursa, İznik, Güncel
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