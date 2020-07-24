BURSA İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'ndeki sazlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevler kontrol altına alınamadı. Yerleşim alanına 100 metre mesafede olan, yaklaşık 10 dönümlük alandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sazlıklar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.