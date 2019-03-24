Bursa İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı
1 saat önce
İznik'te sazlık alanda yangın çıktıBursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı.
İznik
'te sazlık alanda yangın çıktı Bursa
'nın İznik ilçesinde İznik Gölü
kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:17 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı
Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek