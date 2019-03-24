Bursa İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı
6 dakika önce
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı (2)YERLEŞİM ALANLARI TEHLİKE ALTINDABursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mevkisinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor.
İznik
'te sazlık alanda yangın çıktı (2)
YERLEŞİM ALANLARI TEHLİKE ALTINDA Bursa
'nın İznik İlçesi Çakırca Mevkisinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Kontrol altına alınamayan yangın Çakırca Köyü'ndeki yerleşim alanlarına doğru yaklaşıyor. Bazı vatandaşlar evlerini tahliye ederken bölgeye Bursa merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk ediliyor. Yangınla ilgili konuşan Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, " Yangın köye doğru ilerliyor. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz." dedi
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:37 Kaynak: DHA
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