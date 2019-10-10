Bursa iznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındı
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İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındıBURSA'nın İznik ilçesinde bulunan mezarlığın tuvalet kapısı ile Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:26 Kaynak: DHA
İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındı
BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan mezarlığın tuvalet kapısı ile Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı.
İznik İlçe Mezarlığı'nın bay ve bayan tuvaletleri ile 300 yıllık Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı. Türbeye ve mezarlığa ziyarete gelenler, kapıların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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