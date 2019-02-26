Son Dakika Haberleri: Bursa İznik'te Yol Çalışması Sırasında Lahit Bulundu

Bursa İznik'te Yol Çalışması Sırasında Lahit Bulundu

32 dakika önce

Bursa İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulunduİznik'te yol çalışması sırasında lahit bulunduBursa'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu.

Bursa İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu. Yol çalışması durdurulurken, bölgede yarın inceleme başlayacak.

Bursa'nın İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Kaymakköşkü mevkiinde, yol çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinası ile kazdıkları bölümde lahit olduğunu gördü. Ekipler, bu durum üzerine çalışmayı durdurarak, müze yetkilileri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölge güvenlik çemberine aldı. İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı yetkililerin bölgeye gelmesi ile kazılan bölümün üzeri yeniden kapandı. Yarın sabah saatlerinde Müze yetkilileri ve arkeolagların inceleme çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:10 Kaynak: DHA

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