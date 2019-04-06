Bursa İznik'teki Tarihi Çınar Ağacı Yok Olmanın Eşiğinde

İznik'teki tarihi çınar ağacı yok olmanın eşiğindeBursa'nın İznik ilçesindeki tarihi çınar ağacı bakımsızlıktan ötürü çürüme noktasına geldi.

İznik'teki tarihi çınar ağacı yok olmanın eşiğinde



Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi çınar ağacı bakımsızlıktan ötürü çürüme noktasına geldi. Bölgede yaşayanlar ise ağaç için destek bekliyor.



İznik ilçesindeki Çakırca Mahallesi'nde bulunan Karasu Köprüsü'nün yanındaki tarihi çınar ağacı, bakımsızlıktan çürüme noktasına geldi. Daha önce bakımının yaptırılması için yetkililerden söz alınan çınar ağacına mahalleliler, 3 yıllık süreçte hiçbir bakımın yapılmadığını belirtirken büyük bir dalı da kırılan ağaç, bakıma ihtiyaç duyuyor. Konuyla ilgili Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, 4 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çınar ağacının bakımı için dilekçe verdiklerini belirtirken, "O günlerde ekipler geldi ve temizliğini yaptılar. Fakat hava koşullarından dolayı tarihi çınar ağacımız yeniden bakımsızlık nedeniyle yok olmanın eşiğine geldi. Acil olarak bu tarih kurtarılmalıdır. Biz muhtarlık olarak yine mürecatta bulunacağız. Ağacımızı yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

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