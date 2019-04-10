Bursa İznikli Kadın Arıcılar Yıllık 1 Ton Bal Üretiyor

İznikli kadın arıcılar yıllık 1 ton bal üretiyorBursa'nın İznik ilçesinde 15 yıldır babalarından kalan arıcılık mesleğini devam ettiren Seza ve Ayfer Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.

İznikli kadın arıcılar yıllık 1 ton bal üretiyor



Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yıldır babalarından kalan arıcılık mesleğini devam ettiren Seza ve Ayfer Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.



Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Seza ile Ayfer Sarı kardeşler, arıcılık ve bal üretimi yapan babalarının 2004 yılında yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı işin başına geçti. 15 yıldır arıcılık ile bal üretimi yaparak geçimlerini sağlayan ve babalarından kalan zorlu mesleği devam ettiren Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üreterek Türkiye'nin her yerine satış yapıyor. Yaptıkları işin erkek gücü gerektirdiğini, kendilerinin bu işi yaptığını görenlerin şaşırdığını belirten Seza Sarı, 2004 yılında babamın rahatsızlığından dolayı mesleği devraldık. Kız kardeşim ile birlikte 15 yıldır bu işi devam ettiriyoruz. Normalde meslekler babadan oğula geçer, bu kez babadan kızlara geçti. Bahar ayları geldi. Bizde hazırlıklarımıza başladık. Çıtalara petekleri kurduk, arılarımızı aldık ve şerbet vermeye başladık. dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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