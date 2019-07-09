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BURSA Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu

34 dakika önce

Jandarma, kayıp koyunları drone ile bulduBursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.

Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.
Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yüksek ve sık otlarla kaplı Uluabat Gölü kenarında arama yaptı. Koyunlar, uçurulan drone sayesinde bulundu.
Koyunlarını teslim alan Muhammet B., jandarma ekiplerine teşekkür etti.
BURSA Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57 Kaynak: DHA
Karacabey, Jandarma, Bursa, Güncel
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