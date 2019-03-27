Son Dakika Haberleri: Bursa Jandarma Operasyonda Tonlarca Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi

Bursa Jandarma Operasyonda Tonlarca Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi

1 saat önce

Jandarma operasyonda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirdiBursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Ankara'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı istihbaratı üzerine yaptıkları operasyonda 22 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Jandarma operasyonda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirdi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Ankara'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı istihbaratı üzerine yaptıkları operasyonda 22 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mahallesinde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde başka fabrikanın, Bursa'daki fabrikayla bağlantılı olduğu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Bursa'daki iş yerinde 20 bin litre, Ankara'da da 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıt numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:25 Kaynak: DHA

Jandarma, Bursa, Güncel
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