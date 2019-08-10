Son Dakika Haberleri: Bursa jandarmada bayram mesaisi
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Bursa jandarmada bayram mesaisi

1 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri Türkiye genelinde düzenlenen huzur uygulaması kapsamında aranmadık yer bırakmadı.

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Bursa'da jandarma ekipleri Türkiye genelinde düzenlenen huzur uygulaması kapsamında aranmadık yer bırakmadı. 705 personelle yapılan kontrollerde aranan 14 kişi yakalanırken kanuna ve usule aykırı hareket eden kişilere de ceza yağdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı arefesinde suçlulara göz açtırmıyor. Türkiye çapında yapılan trafik ve huzur uygulaması Bursa'da da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 163 unsur olmak üzere toplam 705 personel ile yapıldı. Yapılan uygulamada 102 noktada araç ve şahıs, 33 noktada gar, istasyon ve terminal, 250 noktada park, bahçe, metruk bina ve 425 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. 15 şahsa 860 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 7 bin 736 araç kontrol edilirken 95 araca cezai işlem uygulandı. 46 araç trafikten men edildi. Uygulama genelinde toplam 49 bin 053 TL ceza kesildi. Yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - BURSA
Jandarma, Türkiye, Huzur, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
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