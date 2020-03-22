BURSA Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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BURSA Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
25 dakika önce
Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destekBursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri Devlet Hastanesine gelerek sağlık ekiplerini ayakta alkışladı.
Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri Devlet Hastanesine gelerek sağlık ekiplerini ayakta alkışladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinin önünde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:45 Kaynak: DHA
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