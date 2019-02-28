Son Dakika Haberleri: Bursa Jandarmadan Sokak Hayvanlara Yiyecek

Bursa Jandarmadan Sokak Hayvanlara Yiyecek

1 saat önce

Jandarmadan sokak hayvanlara yiyecekBursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için Dağ ilçelerindeki ormanlık alanlara yemek bıraktı.

Jandarmadan sokak hayvanlara yiyecek

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için Dağ ilçelerindeki ormanlık alanlara yemek bıraktı.

Bursa İl Jandarma Komutlanlığı'na bağlı ekipler, özellikle dağ ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeni ile yemek bulamayan sokak hayvanları için, ormanlık alanlara mama ve çeşitli gıdalar bıraktı. Ekipler, yaralı ve güçsüz hayvanları da barınak ekipleri ile alarak tedavileri için seferber oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:06 Kaynak: DHA

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