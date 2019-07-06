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BURSA Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Jandarmadan uyuşturucu operasyonuBursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu imal edildiği istihbaratını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Rüştiye Mahallesi'nde 2 şüpheliye ait ev ve iş yerinde drone destekli operasyon yaptı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu imal edildiği istihbaratını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Rüştiye Mahallesi'nde 2 şüpheliye ait ev ve iş yerinde drone destekli operasyon yaptı. Uyuşturucu arama köpeği Roket'in de destek verdiği operasyonda; bin kök kenevir bitkisi, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubaresrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı istihbaratını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl'ün Rüştiye ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ettikleri ve ticareti yaptıkları tespit edilen Ö.A ve H.A'ya ait ev ve iş yerlerinde arama ve kontrol yaptı. Şüphelilere ait arazilerde, kenevir bitkisinin ekili olduğu, drone keşfi ve uyuşturucu arama köpeği Roket'in de desteği ile tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası operasyon yapan ekipler, özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış bin kök kenevir bitkisi, 1 kilo 360 gram kubaresrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Ö.A ve H.A gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve raporlamalar yapıldıktan sonra imha edildi.
BURSA Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:49 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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