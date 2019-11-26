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Bursa Jandarmasından "Huzur ve Güven" operasyonu: 39 kişi yakalandı
6 saat önce
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan, " Huzur ve Güven" operasyonunda aranan 39 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan, " Huzur ve Güven" operasyonunda aranan 39 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan, Huzur ve Güven operasyonunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik 98 Tim ve 355 personel ile 40 ikamet adresine operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 5.617 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı, 1 şahıs Yaralama suçundan gözaltına alınırken 1 kişiye 235 ? idari para cezası uygulandı. - BURSA
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