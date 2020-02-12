Bursa jandarmasından kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Bursa jandarmasından kaçak içki operasyonu
6 saat önce
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 440 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 440 litre kaçak içki ele geçirildi.
Sanayi Sitesinde K.K. isimli şahsın tamir dükkanında ve S.B. isimli şahsın evine operasyon yapıldı. K.K isimli şahsa ait tamirhanede variller içerisinde 440 litresi mayalanmaya bırakılmış ve fermente edilmiş, 80 litre de yapımı tamamlanmış içki ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA
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