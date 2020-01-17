Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika

Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama

6 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte Bursa ili genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.S., O.F.S, A.C. K.O ve R.Y. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 177.26 gram metamfetamin, 4.90 gram esrar, 0.16 gram bonzai ele geçirildi. Karakolda işlemleri tamamlanan K.S., O.F.S. ve A.C ve K.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, R.Y. serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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