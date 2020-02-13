Bursa jandarmasından trafik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa jandarmasından trafik uygulaması - Son Dakika

Bursa jandarmasından trafik uygulaması

6 saat önce

Bursa jandarmasının yaptığı trafik uygulamasında 61 bin 670 lira para cezası yazılırken, 54 araç trafikten men edildi.

Bursa jandarmasından trafik uygulaması, System.String[]

Bursa jandarmasının yaptığı trafik uygulamasında 61 bin 670 lira para cezası yazılırken, 54 araç trafikten men edildi.


Emniyet kemeri ve cep telefonuna yönelik yapılan uygulamada 90 trafik timi toplam 201 personelle görev aldı. Uygulamada 4 bin 190 araç kontrol edildi. 61 bin 670 TL para cezası kesilirken, 54 araç trafikten men edildi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa jandarmasından trafik uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]