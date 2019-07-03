BURSA Junioshow Fuarı kapılarını açtı

Junioshow Fuarı kapılarını açtıBursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde düzenlenen Junioshow Fuarı, kapılarını açtı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen fuar kapsamında BTSO Ticari Safari Projesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş'nin katkılarıyla yaklaşık 60 ülkeden binden fazla iş insanı Bursa'ya geldi.Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki tüm yenilikleri ve trendleri belirleyen ürünlerin sergilendiği Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow TÜYAP Fuar Alanı'nda açıldı. Geçen yıla göre katılımcı firma sayısı ve sergileme alanında yüzde 35 büyüme kaydedilen fuarda 150 firma stant açtı. Özel dekor stantlarda 0- 12 yaş arası bebe çocuk sonbahar- kış modası ürünlerinin yer aldığı fuarda ayrıca Ticari Safari ve UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilecek alım heyeti organizasyonu ile 60 ülkeden binden fazla yabancı alıcı, Bursalı firmalarla bir araya geldi.FUAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 35 BÜYÜDÜTÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı'nın yerli ve yabancı bebe- çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren önemli bir platform haline geldiğini söyledi. Ocak ayında düzenlenen Junioshow'un ardından sektörün bu yıl ikinci kez buluştuğunu belirten Ersözlü, "Junioshow bu kez 0-12 yaş arası bebe ve çocuk sonbahar-kış modasına öncülük edecek. Geçen yıla göre katılımcı firma sayısında ve sergileme alanında yüzde 35 büyüme oranı yakaladık. 150 firma ve temsilciliğin katıldığı fuarımız, özel dekor stantların yer aldığı 4 ayrı salonda toplam 20 bin metrekarelik alanda hazırlandı" diye konuştu.Junioshow'un yalnızca toptan satışın yapıldığı bir fuar olduğunu kaydeden Ersözlü, "TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında başta Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan olmak üzere 60 ülkeden 1.000'e yakın yabancı alıcı fuarı ziyaret edecek. Yurt içinden ise 46 ilden sektör temsilcileri katılımcı firmalarla buluşacak" diye konuştu.'FİRMALARIMIZ YURT DIŞINA AÇILIYOR'BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow Fuarı ile sektörün ihracatının her geçen yıl arttığını belirterek, "Yılda iki kez düzenlenen Junioshow, firmalarımızın yurt dışına açılmasına ve ihracat odaklı büyümesine ciddi katkı sağlıyor. Bu noktada BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.'nin de katkılarıyla düzenlenen fuar programının bir yenisini daha düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzün heyecanla beklediği fuar ile firmalarımızın dış ticaret hacimlerinde önemli oranda artış sağlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.'JUNIOSHOW İLE SEKTÖRÜMÜZ İHRACATA ODAKLANDI'Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı fuarcılık alanında da önemli bir noktaya getirdiklerini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'nın son yıllarda sanayi ve ticaret alanındaki atılımında BTSO öncülüğünde düzenlenen fuarların katkısının büyük olduğunu vurguladı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik başlatılan Junioshow Fuarı'nın, Türkiye'deki en önemli fuarlardan biri haline geldiğini kaydeden Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursalı firmalarımız, Junioshow Fuarı ve UR-GE projelerimiz sayesinde artık sadece iç piyasaya bağlı kalmıyor, ihracatını da her geçen yıl artırıyor. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın başarılarını sürdürülebilir kılmak adına aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.'İHRACATI ARTIRACAK'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel ekonomide zorlukların arttığı bir dönemde Bursa'nın böyle bir fuara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezi olduğunu kaydeden Alinur Aktaş, "Fuarın sektörün ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuarın düzenlenmesinde katkıları bulunan başta BTSO olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.'JUNIOSHOW ŞEHRİMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR'Bursa Valisi Yakup Canbolat, asırlara dayanan tekstil geleneğine sahip olan Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe de söz sahibi şehirlerden biri olduğunu belirtti. Fuarların şehirlerin tanıtımında büyük rol oynadığını kaydeden Vali Canbolat, "Bu kapsamda BTSO, TÜYAP ve BEKSİAD işbirliğinde düzenlenen Junioshow Fuarı'nın da kentimizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Fuara katılan tüm firmalarımıza bereketli fuarlar diliyorum" diye konuştu.JUNIOKIDS ALIM HEYETİKurdele kesiminin ardından kent protokolü fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.Öte yandan BTSO Ana Hizmet Binası'nda Junioshow ile eş zamanlı olarak düzenlenen Juniokids alım heyeti etkinliğinde Bursalı firmalar 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İki gün sürecek olan etkinlik, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen UR-GE projeleri kapsamında düzenleniyor.