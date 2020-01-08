Bursa kadın platformu cinsel istismara karşı toplandı - Son Dakika

Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan kadınlar cinsel istismara ve mecliste görüşülecek yasal düzenlemeye tepki gösterdiler.



Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan kadınlar adına açıklamayı okuyan Necla Türemen; çocuk istismarını meşrulaştıracak affın meclise getirileceğini ifade ederek, "Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkum edilmesi anlamına gelmektedir. Affın bir defaya mahsus yapılacağı açıklaması, "Bir kereden bir şey olmaz" zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz" dedi. - BURSA