BURSA Kafede saldırıya uğrayan gazi Gazilik onuruna yapılmış hakaret

Kafede saldırıya uğrayan gazi Gazilik onuruna yapılmış hakaretVatani görevini yaparken, bağlı bulunduğu birlikle Irak'ın kuzeyindeki operasyona katılan ve bu sırada PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanarak gazi olan Ömür Karaman (40), Bursa'daki...

Kafede saldırıya uğrayan gazi Gazilik onuruna yapılmış hakaret

Vatani görevini yaparken, bağlı bulunduğu birlikle Irak'ın kuzeyindeki operasyona katılan ve bu sırada PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanarak gazi olan Ömür Karaman (40), Bursa'daki bir kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle darbedildi. Kendisine demirlerle vurulduğunu söyleyen Karaman, Yere düştüğümde ellerimi ayaklarıyla çiğnediler. Gazi olduğumu söylememe rağmen beni dövmeye devam ettiler. Bu darp, gazilik onuruna yapılmış bir hakarettir dedi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. Karaman, kafede otururken, iddiaya göre, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Karaman, gazi olduğunu belirtmesine rağmen, 15- 20 kişi tarafndan dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını kaydeden Gazi Ömür Karaman, darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kafenin güvenlik kameralarını inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, diğer kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

'GAZİLİK ONURUNA YAPILMIŞ BİR HAKARET'

Öğrenci olan yeğenlerini bayramda görmek için Bursa'ya geldiğini belirten Karaman, Deniz havası almak için Gemlik'e gittim. Kumsaz sahilinde yürüyüş yaptım, denize girdim. Yorulduğumu hissedince kafeteryaya girip kahve ve çay içmek istedim. Garsondan kahve ve su istedim. Sonra işletme sahibi geldi. Kafe kirli olduğu için çalışanlarına bağırmaya başladı. Ben de ayaklarımı uzatmıştım. Bana dönerek 'İndir o ayaklarını' diye bağırdı. Ben de kendisine, 'Ben bir gaziyim. Yüzde 92 de engelliyim' dedim. Bağırınca ayaklarımı indirdim. Kahvenin ardından çay da söylemiştim, daha sonra çayımı iptal ettim. Kalktım dışarı çıktım. Arkamdan 20 kişi geldi. Arkama dönmemle birlikte suratıma darbe aldım. Bu bana karşı yapılmış bir hareket değil. Bu gazilik onuruna yapılmış bir hakaret dedi.

'BANA DEMİRLE VURDULAR'

Yaşadığı darp anını anlatan Gazi Ömür Karaman, Belime demirle vurdular. Ben yere düştüm. Ellerimi ayakkabılarıyla çiğnediler. Bağırmama rağmen, 'Ben bir gaziyim, yüzde 92 engelliyim' dememe rağmen. 20 yaşlarında bir çocuk yardıma geldi. Onu da dövdüler. Dişleri parçalanmış. Daha sonra savcılığa gittik. O arkadaş da şikayetçi oldu. Daha sonra, işletmedeki çalışanlar gelip benden özür dilediler. Ben oraya onurumla gittim, aynı şekilde onurumla da çıkmak istedim. Onurumla girip çıkmama bile izin vermediler. Ben hakkımı helal etmiyorum diye konuştu.

'BUNU YAPANLAR BİR AN ÖNCE CEZASINI ÇEKMELİ'

Darb edilen gaziyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise Gazimiz hak etmediği bir olayla karşı karşıya geliyor. Normal, sağlıklı bir bireye dahi asla yapılamayacak bir davranışı böylesine bir insana yapıyor olmak vicdanın, ahlakın ve insanlığın tükendiği andır. Bu acı olayı duyduğumuz anda çok üzüldük. Gazimizin yaşadığı acı olayla valiliğimiz, emniyetimiz ve savcılığımız ilgileniyor. Tek isteğimiz bunu yapanların bir an önce cezalandırılması. Hepimizin gazilerimize sahip çıkması gerekiyor ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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