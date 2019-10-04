Bursa kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-
1 saat önce
BURSA Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-(YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
BURSA Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-(YENİDEN)
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