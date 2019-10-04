Son Dakika Haberleri: Bursa kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-
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Bursa kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-

1 saat önce

BURSA Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-(YENİDEN)

BURSA Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-(YENİDEN)

Bursa kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı-

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
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