Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek

11.03.2022 10:12
Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek

Bursa Kamp ve Karavan Festivali, 18-19 Haziran tarihlerinde Harmancık'taki kamp ve karavan alanında yapılacak.

Bursa Kamp ve Karavan Festivali, 18-19 Haziran tarihlerinde Harmancık'taki kamp ve karavan alanında yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun organizasyonuyla, kamp ile karavan tutkunları ikinci kez Bursa'da bir araya gelecek.

Etkinlikte birçok sosyal medya fenomeni takipçileriyle buluşacak.

Kültürel etkinlikler, film gösterimleri, tiyatro oyunu, konser ve doğa sporu organizasyonlarıyla çeşitlenecek festivale katılmak isteyen karavancılar ile kamp yapmak isteyen doğaseverler, alana 17 Haziran'da alana giriş yapacak.

Sağlık ve güvenlik gibi pek çok hizmetin yerinde yapılacağı organizasyonda, ziyaretçilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları da sağlanacak. Organizasyon programı, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Harmancık Belediyesinin girişimleri, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğinin katkılarıyla Harmancık Eko Turizm Tesisleri'ne kazandırılacak karavan parkının açılışı da festival sırasında yapılacak.

YORUMLAR
500
Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı 'Kültür başkenti Bursa' için yapılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması sonuçlandı Açıklaması 'Kültür başkenti Bursa' için yapılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması sonuçlandı Açıklaması

Harmancık, Haziran, Turizm, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
10:02 İmamoğlu, AKOM'dan İstanbul'daki son durumu anlattı: Yarın lütfen evde kalın, programınız varsa iptal edin
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:38 Bebeğini zehirlediği iddia edilen baba, suçlamaları reddetti! Mahkemede 20 yıl hapsi isteniyor
09:39 İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! AVM'ler 12:00'da açılacak 19:00'da kapanacak
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:20 Hakkari'de düğün ve taziyeler için yeni karar: Düğünler bir güne inerken takılar kaldırılıyor
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:20:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement