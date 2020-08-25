BURSA Kamyondan yola düşen künkler ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kamyondan yola düşen künkler ulaşımı aksattı Bursa- Ankara karayolu üzerindeki İnegöl ilçe girişi mevkisinde, kamyon üzerinden yola düşen beton künkler tehlikeye oluştururken, trafik de aksadı.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde Sebahattin Memiş yönetimindeki 16 PJ 255 plakalı kamyon seyir halindeyken, İnegöl ilçe girişi mevkisine geldiğinde kamyonun kasasında yüklü olan künkler, yol üzerine doğru düştü. Yaklaşık 20 tane künk, düşerek parçalara ayrılırken, trafik güvenliği için tehlike oluşturdu. Olay yerine gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak, kendi elleriyle künk parçalarını yol kenarına sürükledi. Daha sonra parçalanan künkler, görevliler tarafından temizlendi. Olay nedeniyle trafik, bir süre karayolunun tek şeridinden sağlandı.