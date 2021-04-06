BURSA KAMYONET KASASINDA YAKALANAN GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE DÜĞÜNE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

BURSA KAMYONET KASASINDA YAKALANAN GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE DÜĞÜNE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

06.04.2021 13:53
BURSA KAMYONET KASASINDA YAKALANAN GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE DÜĞÜNE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamada bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamada bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı. Göçmenlerin, bir yakınlarının düğününe gitmek için Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ortaya çıkarken, kamyonet şoförü F.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca farklı bölgelerdeki uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Pazar günü Bursa- İzmir kara yolu Acemler mevkisinde denetim yapan ekipler, sürücü dışında içerisinde 8 kişinin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.'den izin belgesi istedi. F.B.'nin belge gösterememesi üzerine ekipler kamyonetin kasasındaki 6 kişi ile sürücü ve yanındaki 2 kişiyi incelemeye aldı. Polis, sürücü dışında üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edildi. Göçmenlerle ilgili yapılan araştırmalarda, 8 kişinin Türkiye'de yaşayan bir yakınlarının düğünü için yurda kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü F.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARŞİV*

Emniyet Müdürlüğü, Kamyonet, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA KAMYONET KASASINDA YAKALANAN GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE DÜĞÜNE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: BURSA KAMYONET KASASINDA YAKALANAN GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE DÜĞÜNE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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