Son Dakika Haberleri: Bursa kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Bursa kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

Kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralıBursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi- İznik karayolu, Yeniköy Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Kösem'in (35) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Gürcan Güngör ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem'in cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Kaza yeriden görüntüler

-Sağık ve itfaiyeden görüntüler

-cesedin taşınması

Süre 1.49 Boyut 223 MB

Haber-Kamera Hasan BOZBEY BURSA,(DHA)

Bursa kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
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