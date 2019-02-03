Son Dakika Haberleri: Bursa Kamyonete Çarpan Otomobilde Sıkışan Yaşlı Sürücü Kurtarıldı

Bursa Kamyonete Çarpan Otomobilde Sıkışan Yaşlı Sürücü Kurtarıldı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, ana yoldan tali yola dönüşte yavaşlayan kamyonete arkadan çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, ana yoldan tali yola dönüşte yavaşlayan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Ali Alkan (91) araç içinde sıkıştı. Yaşlı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 15.30 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erdinç Balaban (40) idaresindeki 16 EDJ 95 plakalı kamyonet Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru giderken, Keramet Mahallesi kavşağında dönüş için yavaşladı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Ali Alkan idaresindeki 16 Z 1103 plakalı otomobil dönüş yapmak isteyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet savrulurken, otomobil hurdaya döndü. Başından yaralanan sürücü Ali Alkan, araçta sıkıştı.

YAŞLI SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı fark edenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Ali Alkan'ı bulunduğu yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Yaşlı sürücü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Sürücü Alkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:14 Kaynak: DHA

Ali Alkan, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa
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