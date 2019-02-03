Bursa Kamyonete Çarpan Otomobilde Sıkışan Yaşlı Sürücü Kurtarıldı

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İcradan Satın Aldığı 163 Çuval Un, Yediemin Deposunda Yok Oldu

Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu