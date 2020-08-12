BURSA Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı, yoldan geçenler film gibi izledi - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı, yoldan geçenler film gibi izledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, ters yönden giden kamyonetin çarptığı yaya Recep Arslan (24) yaralandı. Çevredeki vatandaşların da meraklı gözlerle yaşananları izlediği görüldü.

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Halim Aydın (52) yönetimindeki 16 Y 7892 plakalı kamyonet iddiaya göre ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Recep Arslan'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredeki eczane çalışanları yaptı. Arslan, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların da meraklı gözlerle yaşananları izlediği görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.