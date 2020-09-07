BURSA Kamyonetin kasasındaki 5 ton sunta 3 aracın üzerine düştü - Son Dakika

Kamyonetin kasasındaki 5 ton sunta 3 aracın üzerine düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen sunta bloklar, 3 aracın üzerine devrildi. 5 ton ağırlığındaki suntalar, 3 araçta maddi hasara neden olurken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur Durmuş (40) yönetimindeki 16 AKA 700 plakalı, sunta blok yüklü kamyonet, cadde üzerinde seyir halindeyken, üzerindeki 5 ton ağırlığında suntalar, yol kenarında, park halindeki 16 Y 9374 hafif ticari araç ile 16 DT 462 ve 16 ADB 215 plakalı otomobillerin üzerine düştü. 3 araçta da maddi hasar oluştu.

SUNTALARIN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sunta blok yüklü kamyonetin ilerlediği sırada, kasasındaki suntaların park halindeki araçların üzerine devrildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, bir bisikletlinin de suntaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.