Son Dakika Haberleri: BURSA Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü

BURSA Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü

5 saat önce

Kanala düşen traktörün altında boğularak öldüBursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç (67) boğularak hayatını kaybetti.

Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç (67) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasında yonca biçen 3 çocuk babası Mehmet Kılınç (67), direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Traktörün altında kalan Kılınç, sıkıştığı yerden çıkamazken suda boğularak can verdi. Olay yerine gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri Kılınç'ın cansız bedenini su kanalından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Kılınç'ın cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
BURSA Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:16 Kaynak: DHA
Bursa, Mehmet Kılınç, Mustafakemalpaşa, Güncel
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