Bursa Kansere Yenik Düşen Melike'nin Tabutuna Duvağı Serildi

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan ve Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesinde tedavi gören Ayşen Melike Demir (20) hayatını kaybetti. Genç
kız son yolculuğuna tabutuna gelinlik duvağı serilerek uğurlandı. Genç kızın vefat haberi ailesini derinden üzerken, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından vefat eden dedesi için yazdığı özlem dolu mektubu herkesi ağlatmıştı. 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan Ayşen Melike Demir, bu ölümcül hastalığı yenmek için yaşam savaşı veriyordu. Uzun süredir tedavi gören Demir, geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat oldu. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün hayatını kaybetti. Genç kızın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzerken, ardında bir dram bıraktı. Genç kızın geçtiğimiz yıl 42 yaşındaki babası Ercan Demir
'i de beyin tümöründen kaybettiği öğrenildi. Ayşen Melike Demir, bugün öğle namazına müteakip Hacı Lütfullah Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Hastane Mezarlığında toprağa verildi.
DEDEYE MEKTUP
Kansere yenik düşmeden önce geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından vefat eden dedesi için özlem dolu bir mektup yazarak herkesi ağlatan Ayşen Melike Demir, şu ifadelere yer vermişti
'Dede neden beni bırakıp gittin. Sen kardeşimle ve benimle çok ilgilenirdin. Şarkı söylerdin. Otobüse bindirip, İnegöl'ü tur attırırdın. Bize bir şeyler alırdın. Sevgini hiç mahrum etmezdin. Neden gittin dede Sana çok ihtiyacım var. Hayatta olsaydın, başımdan 1 dakika ayrılmazdın. Üzülürdün ama belli etmezdin. Biliyorum dede şimdi beni izliyorsun, görüyorsun. Keşke ben de görsem seni. Sadece hayatta bir tane dedem kaldı. O da Ergün dedem. O da elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. İlgilenmeye çalışıyor ama çok da yoruluyor. Babaannem gitti, Asiye babaannem de gitti. Sen gittin. Ben sizleri çok özlüyorum. Senin olan gömleğin kaldı. O da bende. Hala bazen giyip, seni hatırlıyorum. Kendimi o zaman yalnız hissetmiyorum. Sevenlerim çok ama sizlerin de yaşamanızı isterdim. Bazı insanlar bizi çok üzdü. Sen yaşasaydın kimse bizi üzemezdi, ama olsun sen nur içinde yat dede. Hiç kemiklerin sızlamasın. Ben iyileştiğimde herkes bizi üzdüğüne pişman olacak.ö