BURSA Kapkaç şüphelisi elindeki yara bandından yakalandı - Son Dakika

BURSA Kapkaç şüphelisi elindeki yara bandından yakalandı

Kapkaç şüphelisi elindeki yara bandından yakalandıBursa'da, 3 farklı kapkaç olayı şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Gökhan U.'yu (23) elindeki yara bandından tespit etti.

Kapkaç şüphelisi elindeki yara bandından yakalandı

Bursa'da, 3 farklı kapkaç olayı şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Gökhan U.'yu (23) elindeki yara bandından tespit etti. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, 51 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi evinin yakınında gözaltına aldı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki Zümrütevler, Şükraniye ve Sıracevizler mahallelerinde farklı tarihlerde 3 ayrı kapkaç ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Fatime O., Melek Ş. ve Saja B.'yi soyan kapkaç şüphelisini tespit etmek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin özellikle güvenlik kamerası olmayan bölgeleri seçtiğini tespit etti. Bunun üzerine mahalle giriş ve çıkışlarında ve olayların yaşandığı sokak başlarında bulunan yaklaşık 80 güvenlik kamerası tek tek incelendi.

Güvenlik kamerasında şüphelinin elinde yara bandı olduğunu fark eden ekipler, o bölgedeki şüphelilerin hepsini tek tek aradı. Elinde yara bandı olan tek şüphelinin Gökhan U. olduğunu gören ekipler, Gökhan U.'yu Samanlı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Gökhan U., güvenlik kamerasında elindeki bandı görünce suçunu kabul etti. Şüpheli Gökhan U.'nun daha önce 51 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Gökhan U., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

BURSA Kapkaç şüphelisi elindeki yara bandından yakalandı

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Kapkaç şüphelisi elindeki yara bandından yakalandı - Son Dakika
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