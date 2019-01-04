Son Dakika Haberleri: Bursa Kar Sevincini Kafkas Dansı Yaparak Kutladılar

Bursa Kar Sevincini Kafkas Dansı Yaparak Kutladılar

1 saat önce

Kar sevincini Kafkas dansı yaparak kutladılarBursa'nın İnegöl ilçesi kırsal mahallesi Bakçekaya'da gençler kar sevincini kafkas dansıyla yaşadılar.

Kar sevincini Kafkas dansı yaparak kutladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal mahallesi Bakçekaya'da gençler kar sevincini kafkas dansıyla yaşadılar.

Bu görüntüler İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesinde çekildi. Kar yağdığını gören bir grup genç Kafkas oyunu oynayarak kar yağmasını kutladı. O anları cep telefonuyla çeken gençler, bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler internette ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Kar, Güncel
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