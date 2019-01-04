Bursa Kar Sevincini Kafkas Dansı Yaparak Kutladılar
1 saat önce
Kar sevincini Kafkas dansı yaparak kutladılarBursa'nın İnegöl ilçesi kırsal mahallesi Bakçekaya'da gençler kar sevincini kafkas dansıyla yaşadılar.
Kar
sevincini Kafkas dansı yaparak kutladılar Bursa
'nın İnegöl
ilçesi kırsal mahallesi Bakçekaya'da gençler kar sevincini kafkas dansıyla yaşadılar.
Bu görüntüler İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesinde çekildi. Kar yağdığını gören bir grup genç Kafkas oyunu oynayarak kar yağmasını kutladı. O anları cep telefonuyla çeken gençler, bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler internette ilgi gördü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:12 Kaynak: DHA
Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı
CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu